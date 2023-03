Festa di Carnevale in locale non autorizzata, denunciata una donna

Senza autorizzazione e licenza avrebbe organizzato una festa di Carnevale, all’interno di un locale, in quella occasione adibito a discoteca. A scoprirlo, durante alcuni controlli, la notte dello scorso 18 febbraio, sono stati i poliziotti del Commissariato di Canicattì.

L’organizzatrice della serata, una trentenne canicattinese, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere dei reati di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza, e apertura di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità.

Nel corso dell’ispezione è stato accertato, che era stata organizzata una discoteca per festeggiare il Carnevale, anche con la presenza di Dj animatore, senza essere in regola con la licenza per l’effettuazione di tali eventi danzanti e musicali.