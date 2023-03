“CREED III”: USCITA, CAST E TRAMA SUL RITORNO DI MICHAEL B. JORDAN

Michael B. Jordan debutta come regista con il terzo capitolo di “Creed”, il sequel del film del 2018 “Creed II”, e nono capitolo della saga di Rocky Balboa, in cui dovrà affrontare sul ring Jonathan Majors, il Kang della Marvel.

Michael B. Jordan emula Sylvester Stallone in “Rocky II” (1979). La sceneggiatura è firmata da Keenan Coogler (‘Space Jam: New Legends’) e Zach Baylin (‘The Williams Method’) ed è basata su una storia di Ryan Coogler (‘Black Panther: Wakanda Forever’), Keenan Coogler e Zach Baylin.

Nel cast oltre a Jordan, ci sono anche Tessa Thompson (‘Creed’, ‘Passing’), Jonathan Majors (lo stesso Kang il Conquistatore del Marvel’s MCU), Wood Harris (‘Creed’, ‘Blade Runner 2049’), Florian Munteanu (‘Creed II’, ‘Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli’), la nuova arrivata Mila Kent e Phylicia Rashad (‘Creed’, ‘Soul’).

“Creed III” in uscita nelle sale italiane da oggi, 2 marzo, sarà il primo capitolo della saga senza il personaggio di Rocky Balboa.

“Non puoi scappare dal tuo passato”, questa è la chiave che sembra seguire la trama di “Creed III”, ambientata cinque anni dopo “Creed II”, cinque anni durante i quali Adonis Creed ha prosperato sia nella sua carriera che nella vita familiare. La sua vita idilliaca sarà sconvolta dall’arrivo di Damian Anderson, (Jonathan Majors), un amico d’infanzia ed ex pugile, che riemerge dopo aver scontato una lunga condanna in prigione. Damian è impaziente, apparentemente si è preso la colpa per qualcosa avvenuto nel suo passato al posto di Adonis per questo è irato con il mondo e anche se sembra volere dimostrare che grazie al proprio talento e al proprio coraggio si merita un posto sul ring, per dare sfogo alla rabbia soffocata, vuole fare del male alla gente, soprattutto all’amico d’infanzia al quale vuole portare via tutto.

Nasce un confronto tra i due ex amici che va ben oltre la semplice rissa, tanto che la vicenda dovrà essere risolta a colpi, su un ring. Per regolare i conti, Adonis dovrà mettere in gioco il proprio futuro per combattere Dame, un avversario che non ha nulla da perdere.

“Creed III” sarà proiettato al cinema Concordia di Agrigento. Orario degli spettacoli: 17.30/ 20.15/ 22.30