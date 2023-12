Un quarantacinquenne di Raffadali, Salvatore Russo, è morto, investito da un’auto, nel parcheggio di Cora La Louviere, in Belgio. L’episodio, di cui hanno dato notizia i media locali, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. L’automobilista, sempre secondo quanto riportano i giornali belgi, dopo averlo investito è fuggito ma è stato bloccato e interrogato. Russo era una persona nota alla forze dell’ordine italiane per alcuni precedenti.

Nel 2020 era stato condannato dal Tribunale di Agrigento a sei mesi di reclusione per una rissa avvenuta a Raffadali. Da un po’ di tempo si era trasferito all’estero. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e, in particolare, se si sia trattato di un incidente stradale o un’azione mirata. La polizia fiamminga sta indagando e fra le ipotesi sembra esserci pure quella di un regolamento di conti.