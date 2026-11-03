Saranno i luoghi simbolo della memoria e della rinascita di Montevago a fare da cornice alle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. L’appuntamento, coordinato dalla Prefettura e dal Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, vedrà la partecipazione del Prefetto Salvatore Caccamo, insieme alle massime autorità civili, religiose e militari della provincia, oltre alle rappresentanze delle Forze Armate e di Polizia. La manifestazione prenderà il via con la deposizione della corona d’alloro in onore ai caduti lungo il vecchio Corso Umberto.

Successivamente, la cerimonia si sposterà nell’attigua piazza Antonio Migliore, proprio di fronte ai suggestivi ruderi della vecchia Cattedrale distrutta dal terremoto, simbolo identitario del territorio. L’evento vede la sinergia dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” (Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Caltabellotta) e sarà scandito dalle note dell’Associazione musico-bandistica “Città di Montevago”.

Il momento centrale della giornata sarà la consegna di quattro Onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite a cittadini della provincia che si sono distinti nel lavoro, nella carriera militare e nel sociale. Ad accompagnare la consegna dei prestigiosi titoli saranno alcune letture a tema curate dagli studenti degli Istituti Comprensivi “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice (Sezione di Montevago) e “Santi Bivona” di Menfi.

I quattro nuovi Cavalieri della Repubblica insigniti dal Prefetto:

• Lgt. Cs Antonino Gianno: Storico Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Lampedusa dal 2018 fino al congedo nel luglio 2025. Una carriera d’élite arricchita da 6 elogi, 10 encomi (di cui due solenni) e dalla prestigiosa Medaglia Mauriziana. Fuori dal servizio si distingue per l’impegno sociale come donatore di sangue dal 2003 e sostenitore di AIRC e ActionAid.

• Lgt. Giuseppe Ottavio Buccheri: Sottufficiale della Capitaneria di Porto in quiescenza dal novembre 2025. Nel corso della sua lunga carriera nel Corpo si è distinto per l’eccezionale rendimento e l’altissimo senso dello Stato, affiancando ai meriti militari una vita privata fondata su profondi valori etici e l’impegno costante come donatore volontario per l’associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato.

• Prof. Vincenzo Randazzo: Stimato docente e dirigente scolastico in quiescenza, ha dedicato la vita all’insegnamento dell’italiano e del latino nei licei. Scrittore, saggista e drammaturgo di successo, è autore di numerose opere teatrali e vincitore di premi letterari nazionali. Per le sue doti umane e la sua vasta produzione culturale è stato scelto in più occasioni come ambasciatore della “Sicilianità”.

• Angelo Sacco: Assistente amministrativo del Ministero dell’Interno, in quiescenza dallo scorso aprile. Entrato nell’amministrazione civile nel 1997, ha prestato servizio alla Prefettura di Caltanissetta prima di approdare nel 2011 alla Prefettura di Agrigento. È stato premiato per lo straordinario attaccamento ai valori repubblicani e per lo spirito di servizio dimostrato nell’organizzazione dei momenti istituzionali del territorio.

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