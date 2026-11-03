Agrigento città pilota per l’autosufficienza energetica: accordo con Greening the Islands Foundation

Il progetto sarà presentato mercoledì 4 novembre al Teatro Pirandello. L’obiettivo è sperimentare in un contesto urbano complesso e sottoposto a vincoli paesaggistici i modelli di transizione energetica sviluppati per le piccole isole.

AGRIGENTO – Agrigento sarà la prima città italiana a sperimentare l’applicazione in un contesto urbano dei modelli di autosufficienza energetica sviluppati per le piccole isole. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Greening the Islands Foundation e sarà presentato mercoledì 4 novembre, alle 11.30, nella Sala Rosa del Teatro Pirandello.

L’obiettivo è costruire un modello di transizione energetica capace di confrontarsi con le caratteristiche particolari di Agrigento: un territorio di grande valore storico e archeologico, sottoposto a importanti vincoli paesaggistici e culturali.

Il progetto punta su sostenibilità, transizione ecologica, autosufficienza energetica e resilienza locale, con l’ambizione di trasformare Agrigento in un laboratorio urbano nel quale sperimentare soluzioni successivamente replicabili anche in altre realtà.

Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, il progetto Agrigento è stato già presentato durante la recente Settimana del Clima di New York e sarà oggetto di approfondimento anche nell’ambito della COP31, la conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul clima.

A illustrare le linee guida dell’iniziativa saranno il sindaco di Agrigento Michele Sodano e Gianni Chianetta, fondatore di Greening the Islands Foundation. L’incontro sarà moderato da Cesare Sciabarrà, di Bibbirria Podcast.

Interverranno inoltre Maria Micciché, vicesindaco e assessore comunale all’Energia; Francesco Corvaro, inviato speciale per il Cambiamento climatico del Governo italiano; Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE; Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento; Maurizio Cellura, direttore del Dipartimento Sostenibilità dell’Università di Palermo, e Gaetano Di Ballo, fondatore e presidente dell’associazione Tierra, Techo, Trabajo.

La sperimentazione dovrà verificare in concreto come le soluzioni pensate per l’autosufficienza energetica delle piccole isole possano essere adattate a una città come Agrigento, conciliando innovazione, produzione di energia da fonti rinnovabili e tutela del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico.

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