La promozione dell’Akragas in Eccellenza trova spazio anche sulle pagine dei principali quotidiani regionali. Il ritorno dei biancazzurri nella categoria superiore, conquistato sul campo di Petralia Soprana grazie alla vittoria contro il Valderice, è stato celebrato questa mattina da La Sicilia e dal Giornale di Sicilia, che hanno dedicato ampio spazio all’impresa della squadra agrigentina.

Entrambi i quotidiani sottolineano il valore del percorso compiuto dall’Akragas, capace di centrare l’obiettivo attraverso i play-off dopo una stagione vissuta sempre ai vertici del campionato. In evidenza il gol decisivo di Fregapane, che ha regalato il successo ai biancazzurri e fatto esplodere la festa dei tifosi presenti sugli spalti.

Le cronache sportive regionali raccontano una squadra che non ha mai smesso di credere nella promozione, superando difficoltà, sacrifici e un cammino reso ancora più complicato dai meccanismi dei play-off. Un riconoscimento importante per la società guidata dal presidente Salvatore La Porta, per mister Sebi Catania, per i giocatori e per una tifoseria che ha seguito la squadra ovunque.

Il ritorno in Eccellenza rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di rilancio dell’Akragas. Dopo appena un anno di Promozione, il club biancazzurro torna infatti in una categoria più consona alla propria storia e alle ambizioni di una piazza che continua a dimostrare un attaccamento straordinario ai colori sociali.

La rassegna stampa di oggi conferma come il successo dell’Akragas non sia soltanto una notizia sportiva locale, ma un risultato che ha richiamato l’attenzione dell’intero panorama calcistico siciliano.

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