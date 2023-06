Festa della Guardia di finanza: consegnati riconoscimenti a quattro militari

Nel corso delle celebrazioni per il 249esimo anniversario di fondazione della Guardia di finanza, come da tradizione, sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari che si sono particolarmente distinti. A consegnarli sono stati il prefetto Filippo Romano e il comandante provinciale, il colonnello Rocco Lopane.

Encomio semplice al maresciallo ordinario Riccardo Saba e al finanziere Dante Cirillo con questa motivazione: “appartenenti al nucleo Pef di Agrigento, eseguivano complesse indagini di polizia giudiziaria nei confronti di una consorteria criminale dedita a commettere una pluralità di delitti finalizzati al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra il Nord- Africa e la Sicilia. Le investigazioni si concludevano con la denuncia all’autorità giudiziaria di 18 soggetti, di cui 10 sottoposti a custodia cautelare in carcere. Provincia di Agrigento, novembre 2016 – luglio 2021“.

Encomio semplice al luogotenente carica speciale Leopoldo Coppola e al maresciallo ordinario Alessia Erriquez in quanto “appartenenti al nucleo Pef di Agrigento eseguivano complesse indagini a contrasto di una consorteria criminale dedita a plurime condotte illecite, gravemente lesive del regolare funzionamento della pubblica amministrazione per l’esecuzione di opere e forniture di servizi. L’attività investigativa, esperita unitamente ad altre forze di polizia, si concludeva con il deferimento alla competente autorità giudiziaria di 97 soggetti di cui 8 sottoposti a provvedimento di fermo di indiziato di delitto per responsabilità, a vario titolo, in delitti contro la pubblica amministrazione, frode nelle pubbliche forniture, reati tributari, societari e in materia ambientale e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti. Provincia di Agrigento, novembre 2016 luglio 2021″.