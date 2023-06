Furto in casa di pensionato: sparita una grossa somma in denaro nascosta nella cassapanca

Un furto in un’abitazione è stato messo a segno a Linosa, una piccolissima comunità dove tutti si conoscono bene. Presa di mira la casa di un pensionato ultraottantenne. Qualcuno, senza essere visto, fra il primo aprile e lo scorso 17 giugno, è riuscito ad intrufolarsi nella residenza ed ha rubato una somma in denaro, che l’anziano custodiva all’interno di una cassapanca. Il danno non è stato quantificato. L’uomo, dopo la scoperta, ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri di Linosa che hanno avviato le indagini e adesso, stanno cercando di capire chi può essere stato il ladro. L’area interessata purtroppo non è coperta da impianti di videosorveglianza.