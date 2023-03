Festa della donna, Agàpe organizza un incontro sulla maternità

L’ associazione Agàpe di Agrigento l’otto marzo alle 16.30 organizza un incontro per la festa della donna, nei locali del Centro Aiuto alla Vita. La Presidente, Angela Galvano afferma: “In occasione della celebrazione della festa della donna abbiamo deciso di dedicare questa giornata al tema della maternità e della solidarietà a tutte quelle mamme in difficoltà nel portare avanti una gravidanza e che vivono con paure e preoccupazioni il ” periodo” della gestazione che dovrebbe essere il più bello e sereno per una donna che porta in grembo una nuova Vita che deve essere tutelata come bene prezioso”. La Presidente continua: “Domani saremo presso il Centro Aiuto alla Vita con la sua Presidente Pinuccia Pappalardo ed incontreremo alcune mamme,portando in dono una fornitura di pannolini, indumenti e giocattoli.La solidarietà e la collaborazione tra le associazioni impegnate sul territorio è fondamentale per la crescita della nostra città su tematiche così importanti e delicate”. La presidente Pinuccia Pappalardo del Centro aiuto alla vita afferma:” Mamme che aiutano altre mamme!!!che bello!!!un’ iniziativa lodevole quella organizzata dall’ Avv. Angela Galvano che ho accolto con entusiasmo e spirito di collaborazione in quanto rivolta a queste mamme coraggiose e umili che con tanto amore bussano alla nostra porta e noi accogliamo- ascoltiamo e di cui ci prendiamo cura per tutto il tempo della gravidanza e ancora di più appena nasce il bimbo,un accompagnamento fatto con affetto che poi diventa amicizia. Organizzare questo incontro mi ha particolarmente fatto piacere proprio perché il tema di quest’ anno per la giornata della vita era:la morte non è una soluzione.Dio ha creato tutte le cose perché esistano ed è bello trovare altre realtà associative che condividano con noi percorsi e valori.”