L’inchiesta su corruzione, Agrò rassegna le dimissioni

L’agrigentino Bernardo Agrò, direttore del Parco Archeologico di Marsala, si è dimesso. Stamattina, infatti, è stato raggiunto da un provvedimento cautelare, da parte della Guardia di finanza, per un’indagine della Procura di Marsala su alcuni presunti casi di corruzione nella gestione del Parco archeologico di Selinunte, quando alla guida c’era lui, nel 2020.

“Ho rassegnato questa mattina le dimissioni da presidente del Parco Archeologico della Valle dei Templi e da direttore del Parco di Lilibeo a Marsala, a seguito di un’ordinanza del Gip di Marsala – dice Agrò – che fa seguito a un’indagine a carico di terzi avente per oggetto presunte irregolarità in alcuni appalti al Parco archeologico di Selinunte, di cui sono stato per un periodo direttore”.

“Ripongo piena fiducia nella magistratura e confido al più presto di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati, ma non intendo in alcun modo intralciare il lavoro degli uffici da me diretti, che invece devono proseguire in totale serenità tutte le attività già intraprese. Per tale motivo – conclude ho – ritenuto di adottare questa grave ma necessaria decisione”.