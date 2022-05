Festa del Santo patrono, scoppia maxi rissa: 3 feriti

Almeno dieci persone coinvolte, delle quali, tre finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, e altre due portate in caserma ed identificate. Questo il bilancio del rissa scoppiata stanotte, tra piazza Della Vittoria, e via Sottotenente Sapio, nel centro di Licata, durante la festa per il Santo Patrono.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, e i poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza. Sono state avviate le indagini per risalire ai partecipanti, e ai motivi che hanno spinto due gruppi di persone a picchiarsi.

I tre feriti hanno riportato traumi per fortuna non gravi.