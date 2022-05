Scala dei Turchi, Savarino: “Mai come negli ultimi anni è stata protagonista di azioni da parte della Regione”

Nelle ultime ore a tenere banco nel dibattito pubblico sono state le dichiarazioni fatte sulla Scala dei Turchi dal privato che detiene la proprietà di una porzione di scogliera. Ferdinando Sciabbarrà ha dichiarato di volerla mettere all’asta. “Una cosa sia ben chiara a chi soffre di vuoti di memoria: mai come negli ultimi anni la Scala dei Turchi è stata protagonista di serie azioni di tutela e valorizzazione da parte della Regione Siciliana.” E’ l’intervento del presidente della commissione territorio e ambiente dell’Ars, Giusi Savarino che continua: “E questo lo dico senza voler fare rivendicazioni ma al solo scopo di ripristinare la verità: è il frutto del nostro costante impegno e della volontà di essere risolutivi ed efficaci. Abbiamo voluto la riunione della prossima settimana in cui auspichiamo si possa giungere a una soluzione definitiva della questione. E nel frattempo, ricordiamolo, il Governo Musumeci ha dapprima finanziato la messa in sicurezza del sito della Scala dei Turchi, per poi destinare altre importanti risorse economiche allo studio dei fenomeni erosivi che ne minacciano la marna, così da progettare gli interventi necessari a contrastarli. Questa meraviglia naturale che il mondo invidia alla Provincia di Agrigento continuerà ad essere, come è sempre stato, al centro delle nostre attenzioni.”