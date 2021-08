Ferragosto. Niente falò, festini e assembramenti in spiaggia

Niente falò sotto le stelle, niente feste in spiaggia e tende, divieto di ‘bivacco’ e assembramenti. Anche il sindaco di Agrigento sta preparando l’ordinanza in vista del ferragosto per la località balneare di San Leone. I numeri dei positivi sono alti e fanno paura. “I controlli saranno rigorosi”, assicura il primo cittadino, Franco Miccichè. Anche per quanto riguarda la viabilità, da palazzo dei Giganti si sta predisponendo l’ordinanza per regolare il traffico veicolare. Ma nei pressi della terza spiaggia è già presente un cartello che avverte sul senso unico di circolazione dalle 9 di sabato 14 agosto prossimo alle 20 del 15. Anche il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha diffuso un’ordinanza con la quale, per evitare gli assembramenti e scongiurare la circolazione del virus, detta le regole per il lungo week end di Ferragosto. Molti i Sindaci siciliani che hanno deciso di vietare falò, feste in spiaggia e altro, per evitare assembramenti e non favorire le occasioni di contagio, che comunque ci saranno lo stesso, dato che impazzeranno le feste abusive da ogni parte. Ed in questo caso si fa appello alla responsabilità di ognuno.