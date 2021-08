Covid. Musumeci: “I siciliani non hanno più paura del contagio”

“La gente della mia regione non ha più paura del contagio – ha affermato -. In giro non vedo tante persone con la mascherina mentre si moltiplicano le cerimonie private. E rimane una larga fascia di diffidenza verso il vaccino, specialmente tra gli anziani. Le abbiamo studiate tutte per arrivare a una immunizzazione di maggioranza”. Lo dice il Governatore della Sicilia Nello Musumeci, attribuendo il rischio di passare in zona gialla anche alla negligenza di tanti siciliani.

La Sicilia è prima in Italia per contagi, ricoveri e decessi. Se i dati saranno confermati anche nei prossimi giorni, il passaggio in zona gialla dovrebbe avvenire intorno al 20 agosto.