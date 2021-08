Al reparto covid si soffre il caldo. Chiesta donazione di ventilatori

“Servono ventilatori per il reparto covid di Agrigento. Non potendo utilizzare l’ impianto d’ aria condizionata i pazienti del reparto stanno soffrendo moltissimo il caldo”. È ia personale iniziativa di un medico agrigentino Pamela Sferrazza in servizio presso il reparto covid del San Giovanni di Dio che in un post condiviso sui social ha chiesto l’ aiuto degli agrigentini. Immediato il tam tam tra gli utenti. Chi volesse aderire all’iniziativa può consegnare il ventilatore in ospedale. Il reparto tra l’ altro, a causa dell’ aumento dei contagi degli ultimi giorni è al completo. Le altissime temperature di questi giorni non hanno aiutato i pazienti ricoverati tantomeno il personale medico e paramedico che è costretto a lavorare indossando pesanti dispositivi di sicurezza per molte ore al giorno.