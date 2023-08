Alla guida della sua auto si ferma e abbandona un sacco di spazzatura in strada. Protagonista del gesto di inciviltà una donna che è stata immortalata dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza di Menfi. Il sindaco Vito Clemente ha pubblica foto e video su Facebook annunciando una multa e la convocazione in Comune.

“Guardate questa gentile signora – scrive il primo cittadino – ripresa in zona quartiere Addolorata a lanciare il sacchetto dei rifiuti dal finestrino della sua macchina Lancia Y nera targata FY ….. (la targa intera è già in possesso del comandante dei Vigili urbani per quanto di competenza). Personalmente convocherò la signora al Palazzo comunale. Tolleranza zero”.