Un pomeriggio di musica, raccoglimento e solidarietà nel cuore della campagna agrigentina. Sabato 28 dicembre alle 17, l’azienda agricola Carbonia, in contrada Carbonia ad Aragona, ospiterà l’evento “Voll(e) nascere in una mangiatoia – Canti di Natale al presepe di Carbonia”.

L’iniziativa è organizzata da Eugenia Gino, che ha voluto legare il momento musicale a un progetto concreto di sostegno umanitario. L’intero incasso dei biglietti, dal costo di 10 euro, sarà infatti devoluto alla Fondazione Pangea a sostegno del progetto “Un luogo sicuro per le donne di Gaza”, pensato per offrire protezione, supporto e spazi di accoglienza alle donne colpite dal conflitto.

Ad accompagnare il pubblico in questo percorso tra musica e impegno civile sarà l’ensemble vocale Mikrokosmos, che ha scelto di esibirsi gratuitamente proprio per rafforzare il valore solidale dell’iniziativa e contribuire in maniera diretta alla raccolta fondi.

Un evento che unisce Natale, territorio e responsabilità sociale, trasformando il presepe di Carbonia in un luogo di incontro, ascolto e vicinanza concreta a chi vive situazioni di estrema difficoltà.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: 393 4103116.

