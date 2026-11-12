Giunge all’ultimo atto giudiziario la drammatica vicenda dell’omicidio di Patrizia Russo, l’insegnante agrigentina di 53 anni uccisa a coltellate nel sonno nella notte del 16 ottobre 2024, all’interno di un appartamento di Solero, piccolo centro in provincia di Alessandria. I giudici della Corte di Cassazione hanno infatti fissato l’udienza per il prossimo 7 gennaio, data in cui il processo troverà il suo definitivo epilogo. Sul banco degli imputati c’è il marito della vittima, l’agrigentino Giovanni Salamone, 62 anni, già condannato alla pena dell’ergastolo sia in primo grado sia davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Torino.

L’uomo risponde di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal rapporto di coniugio. Nei precedenti gradi di giudizio, i magistrati non hanno avuto alcun dubbio sulla piena responsabilità dell’imputato, negando le attenuanti generiche e confermando il carcere a vita, oltre a una provvisionale esecutiva di 250 mila euro ciascuno in favore dei due figli della coppia, costituitisi parte civile attraverso gli avvocati Maria Luisa Butticè e Annamaria Tortorici.

Nel corso delle udienze, la difesa aveva puntato sulla presenza di un grave malessere psichiatrico.

Lo stesso Salamone, rendendo dichiarazioni in aula, aveva sostenuto di essere stato «posseduto da Satana» e «armato dal dio del male» al momento del delitto, mentre l’uomo si scagliava contro la consorte ancora a letto. Dietro la furia omicida, secondo quanto emerso, vi sarebbero stati un forte stato depressivo e la preoccupazione legata ad alcune cartelle esattoriali, oltre a un precedente procedimento penale per ricettazione da cui il 62enne era poi stato assolto. Tesi che, tuttavia, non hanno mai convinto i giudici, i quali hanno ritenuto Salamone pienamente capace di intendere e di volere. Ora l’ultima parola spetta agli ermellini.

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