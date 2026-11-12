Quattro giornate straordinarie all’insegna della cultura e dell’inclusione hanno animato il Castello di Sant’Angelo e l’area archeologica di Finziade. Grazie a un progetto finanziato con i fondi PNRR, il Parco Archeologico della Valle dei Templi ha aperto le porte degli scavi ai ragazzi con disabilità del Centro di via Giarretta e a un gruppo di giovani licatesi. Affiancati dai professionisti e dai volontari del Finziade Project 2026, i partecipanti sono stati veri protagonisti sul campo: hanno sperimentato le tecniche di scavo e provato l’emozione di rinvenire antichi reperti, trasformando il cantiere in uno spazio vivo di crescita reciproca.

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra il Parco, diretto dall’architetto Roberto Sciarratta, l’Amministrazione comunale (con il sindaco Angelo Balsamo e l’assessore Gloria Pisciotta) e l’équipe multidisciplinare del Distretto Socio-Sanitario D5. A guidare i lavori sul campo sono stati l’architetto Rosario Callea e i direttori scientifici Alessio Toscano Raffa e Maria Concetta Parello, con il prezioso supporto dei volontari del Gruppo di Ricerca Archeologica Licatese (GRAL) e dei collaboratori Donata Giglio, Mariano Morganti, Daniele Guerra e Federica Franzini.

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