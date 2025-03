Si è svolta,venerdì scorso, la prima riunione del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia presieduta dal coordinatore avv. Paola Antinoro. Vi hanno preso parte i componenti eletti, Salvatore Broccio, Vincenzo Cuffaro, Lillo De Castro,Vincenzo Di Blasi, Giovanni Franco, Marta Passarello, Gerlando Piraneo, Gianluca Terrasi e Paolo Vella, e la componente nominata dal coordinatore, Cinzia Puleri. Presente alla riunione anche Gabriele Navarra, Presidente di Gioventù Nazionale Agrigento. “Vogliamo un partito che riparta dal confronto interno su programmi ed obiettivi che sappia trovare soluzioni, ma senza mai mediare sui valori su cui si fonda. Con il coordinamento svolgeremo una delicata funzione di raccordo tra i cittadini e il partito, diventando punto di riferimento per l’ attività politica dei nostri eletti, continuando ad influenzare positivamente il panorama politico anche in ambito locale. In questo primo incontro abbiamo voluto condividere le nostre idee sulle attività che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi – dichiara Antinoro – anche i consiglieri e gli Assessori sono stati coinvolti. Ho voluto, preliminarmente incontrare i consiglieri e gli assessori di FDI, Simone Gramaglia, Sergio Burgio, Costantino Ciulla, Gioacchino Alfano, Gerlando Piparo, perché ritengo che ascoltare le loro posizioni su determinati temi, conoscere le attività di commissione e di aula, ma anche di giunta fino a questo momento dagli stessi svolte, sia il vero punto di partenza per un confronto vivace e costruttivo. Siamo pronti a procedere insieme per tutto ciò che riguarderà il presente ma con occhi proiettati al futuro”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp