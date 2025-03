Nel 2024 la città di Agrigento ha affrontato un’emergenza senza precedenti: 208 giorni senza acqua potabile erogata dal servizio idrico secondo i dati diffusi dall’istat nella giornata mondiale dedicata all’acqua. Abbiamo chiesto ad un programma di intelligenza artificiale di quantificare il danno economico per la città, sulla base dei dati dell’Istat. Riportiamo la risposta che abbiamo ottenuto:

Oltre al disagio umano, questa crisi ha generato un danno economico stimabile in oltre 40 milioni di euro, un colpo durissimo per una comunità tra i 50 e i 55mila abitanti come Agrigento. Ecco come i numeri raccontano il costo di un’emergenza evitabile.

Famiglie in Emergenza: 28,6 Milioni di Euro in Bottiglie d’Acqua**

Secondo l’OMS, il consumo minimo giornaliero pro capite è di 2 litri per bere e 5 litri per igiene essenziale. Con 55mila abitanti, Agrigento ha avuto bisogno di almeno 385mila litri d’acqua al giorno. Senza rete idrica, le famiglie hanno dovuto acquistare acqua in bottiglia a €0,50 al litro, spendendo €192.500 al giorno. In 208 giorni, la cifra sale a €28,6 milioni—equivalente al 5% del PIL pro capite annuo della provincia.

Business in Ginocchio: Ristoranti, Hotel e Agricoltura

Turismo: Agrigento attira oltre 600mila visitatori l’anno (fonte Regione Sicilia). Senza acqua, alberghi e B&B hanno registrato cancellazioni e ridotto i servizi. Una stima prudente del 10% di perdita (€5 milioni) è plausibile, considerando i danni d’immagine a lungo termine.

Ristorazione e Commercio: 1.000 attività locali hanno affrontato costi extra per approvvigionamento con autobotti (€100-€200 al giorno ciascuna). Solo per questo capitolo, il danno supera i €10,4 milioni*.

-Agricoltura: Coldiretti stima una perdita del 15-20% nelle coltivazioni della zona (vigne, mandorli, ulivi), con danni per €2-3 milioni.

Costi Nascosti: Sanità e Ambiente

L’uso massiccio di plastica (oltre 80 milioni di bottiglie) ha aggravato i costi di smaltimento (€500mila). A ciò si aggiungono potenziali spese sanitarie: dermatiti o infezioni gastrointestinali per l’igiene precaria potrebbero aver coinvolto 1.000 persone, con costi per il SSN stimati in €50mila.

Effetto Domino: Meno Lavoro, Meno Futuro

Secondo Confcommercio, ogni euro speso in emergenza idrica ha sottratto risorse ad altri consumi, riducendo il fatturato del commercio locale del 7%. Senza contare la fuga di giovani e imprese: un calo del 2% della popolazione (1.100 abitanti) comporterebbe una perdita di €8 milioni l’anno in capacità produttiva (calcoli ISTAT su dati migratori).

Conclusioni: Investire Oggi per Evitare il Collasso

I 40 milioni persi nel 2024 equivalgono a 8 anni di mancati investimenti nella rete idrica (dati SNAI). La soluzione esiste: il PNRR destina 4 miliardi all’efficientamento idrico, ma la Sicilia ha utilizzato solo il 12% dei fondi. Servono controlli rigorosi, piani di manutenzione e una governance trasparente.

L’acqua non è solo un diritto: è il pilastro di un’economia che rischia di sgretolarsi.

