Si è svolta nella sala museo “Checco Costa” dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, la terza edizione di Happy BirthdAyrton, l’evento promosso dal gruppo Torcida Ayrton Senna Italia, con il patrocinio del comune di Imola e dell’autodromo, per ricordare il campione brasiliano di origini siciliane Ayrton Senna nel giorno della sua nascita. Tra gli ospiti d’eccezione di questa edizione, che ha richiamato fan e appassionati da tutta Italia e dall’estero, anche Bruno Senna, nipote di Ayrton, ex pilota di Formula 1 e oggi impegnato in attività legate al motorsport e alla sostenibilità.

All’evento ha partecipato anche il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito. “E’ stato emozionante – scrive in una nota il primo cittadino – partecipare alla manifestazione e consegnare a Bruno Senna il preziosissimo albero genealogico frutto di una lunga ricerca sulle origini italiane del campione di Formula 1 che hanno portato alla nascita della mostra museo Astro che racconta le origini di Ayrton Senna. Bruno – aggiunge il sindaco – ha mostrato grande interesse e ha espresso la volontà di conoscere Siculiana e i luoghi delle origini della sua famiglia. Ringrazio Marco Panieri, sindaco di Imola, per l’amicizia e l’accoglienza, continueremo a lavorare insieme per rafforzare il legame tra i due comuni”.

“Presente anche Luigi Zironi, sindaco di Maranello, ho accolto il suo invito – prosegue Zambito – per il 14 giugno in occasione della ‘Notte Rossa’, un altro momento importante di festa dedicato alla Formula 1 e per confermare il Patto di Amicizia tra Siculiana e la città della Ferrari. Una serata straordinaria promossa da tre amici del museo Astro: Alessandro Rasponi, Mauro Baldini e Pietro Ferrari che presto torneranno a Siculiana per nuove iniziative. E’ stata anche l’occasione – conclude – per consegnare una targa al fotoreporter Marco Isola, le cui opere sono esposte al museo dedicato a Senna e per incontrare Giancarlo Martini presidente dell’Autodromo, per ritrovare Franco Nugnes, grande giornalista innamorato di Siculiana e l’ex pilota Emanuele Pirro”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp