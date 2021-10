Favara, tutti i voti dei candidati al consiglio comunale

Di seguito tutte le preferenze espresse alle liste e ai candidati.

LISTA DEI CANDIDATI A SOSTEGNO DI ANTONIO PALUMBO

FAVARA PER I BENI COMUNI (6,67%)

Angelo Airò Farulla (160), Carmela Avenia (40), Claudia Baio (70), Luciano Ballarò (7), Gioacchino Capodici (125), Maria Casà (41), Concetta Castronovo (98), Amedeo Cavallaro (65), Maximilian Centineo (60), Pasquale Cucchiara (255), Calogero Di Caro (36), Giovanni Distefano (99), Francesca Galiano (47), Lorena Infantino (157), Salvatore Lombardo (48), Antonio Lupo (142), Vanessa Miceli (65), Michelangelo Palermo (14), Rosetta Proietto /5), Giuseppe Pullara (74), Ilenia Rinoldo (95), Antonietta Russello (88), Gabriele Rosario Sorce (125), Anna Lisa Agrò (19).

PARTITO DEMOCRATICO (5,80%)

Antonio Liotta (229), Simone Di Paola (0), G. Zambito Marsala (0), Salvatore Bellavia (343), Mariagrazia Cacioppo (72), Maria Carapezza (1), Roberto Costa (1), Alberto Crapanzano (76), Liborio Cuva (6), Salvatore D’Oro (4), Mariantonietta Infantino (4), Lia Minio (98), I. Morello Baganella (78), Salvatore Nicotra (0), Antonino Pirrera (1), Maria Assunta Pirrera (0), Angela Salvaggio (83), Claudio Sannino (0), M.Broccia Veneziano (18), Antonio Pecoraro (70), Lorena Porta (0), Roberto Baldo (0), Carmelo Baio (146), Danila Bennardo (168).

L’ALTRA FAVARA (3,03)

Calogero Attardo (234), Angela Cucchiara (134), Carmelo Costa (105), Ilaria Costanza (42), Pierre Vaccaro (81), Rosanna Pecoraro (96), Salvatore Di Betta (1), Carmelina Pullara (75), Davide Mendolia (27), Maria Rosa Amato (11), Emanuele Imbergamo (0), Concetta Agliata (2), Salvatore Alba (0), Danila Baio (4), Luigi Principato (0), Giuseppina Cenci (3), Antonio Mulè (0), Elena Aleo (0), Carmen Arnone (0), Gaspare Agliata (5), Miriam Russello (2), Raimondo Sutera Sardo (0), Elisabetta Giglia (0).

LISTA DEI CANDIDATI A SOSTEGNO DI SALVATORE MONTAPERTO

UDC (6,94%)

Anna Bellavia (1), Roberta Bosco (179), Isabella Bottone (131), Rosario Callea (0), Giuseppe Castronovo (83), Paolina Contino (71), Maria Costanza (61), Salvatore Crapanzano (11), Myriam Di Naro (305), Francesca Galiano (51), Nicolina Greco (5), Mariano Lombardo (361), Alfonso Mancuso (10), Gerlando Marrix (47), Massimo Milazzo (367), Antonino Montana (10), Sabrina Moscato (134), Luca Niesi (63), Rosalia Proto (17), Francesca Russello (0), Alessandro Vella (34), Gaetano Vetro (64), Giovanni Vetro (3), Salvatore Vetro (125).

MONTAPERTO PER FAVARA (6,70)

Ilenia Cavaleri (34), Antonio Bruccoleri (27), Alida Capobianco (26), Angelo Maria Giglia (6), Maria Castellisi (0), Salvatore Butticè (72), Laura Gallo (23), Giuseppe Milioto (1), Carmen Virone (335), Sergio Gabriele Terrasi (4), Anna Lattuca (0), Giuseppe Caruana (0), Jessica Licata (105), Vito Maglio (541), Loredana Mancuso (73), Fabio La Greca (240), Fabiola Mendolia (4), Salvatore Nica (51), Samuela Sgarito (167), Salvatore Parello (2), Azzurra Traina (0), Roberto Costanza (6), Silvana Alaimo (4), Nicola Simone (119).

FABARIA NUOVA (3,82)

Giuseppe Vassallo Todaro (312), Alessia Moscato (253), Paolo Bosco (31), Chiara Costanza (113), Filippo Vullo (42), Antonietta Morreale (82), Alberto Russello (72), Mirella Giunta (23), Serena Tuzzolino (19), Calogero Montalbano (3), Maria Pullara (15), Alfonso Millefiori (2), Marzia Licata (21), Dario Bruccoleri (4), Rossana Salvaggio (8), Lucia Schembri (0), Maria Pecoraro (24), Angelo Lombardo (0), Gerlando Trupia (132), Monia Patti (30), Salvatore Chiapparo (33), Rita Zambito Marsala (27).

FRATELLI D’ITALIA (8,64%) Gaetano Airò (330), Mariagrazia Agnello (378), Selene Airò Farulla (53), Calogero Alcamisi (4), Angelica Curto (22), Antonio Chianetta (240), Fabrizio Crapanzano (352), Calogero Falsone (1),Francesco Infurna (122), Francesca Licata (127), Angela Lo Presti (29), Serafina Maria (0), Maria Marotta (143), Desiree Meli (0), Daniele Puma (7), Mariastella Russello (21), Stefania Gelo Signorino (11), Rosalia Sgarito (163), Giovanni Sciortino (20), Antonietta Stagno (0), Rita Lorena Terranova (91), Maria Terrasi (169), Antonio Pio Vullo (354), Alberto Salvatore Vella (60). VIVI FAVARA PER MONTAPERTO (8,06) Giuseppe Alba (127), Luigi Alongi (3), Salvatore Baldacchino (244), Maria Bongiorno (10), Erika Capillo (191), Calogero Castronovo (2), Mariano Cordaro (9), Calogero Crapanzano (10), Daniela Criminisi (141), Diego Cusumano (178), Giorgia Di Benedetto (38), Daniela Furnari (1), Vincenzo Lentini (0), Nadia Mattina (223), Marialuisa Novara (1), Roberta Pirrera (80), Alessandro Pitruzzella (380), Antonio Plicato (156), Vanessa Romano (14), Filippo Russello (12), Carmelo Sanfratello (324), Lorena Trupia (225), Francesca Urso (0). FACCIAMO SQUADRA PER MONTAPERTO (5,58) Salvatore Arnone (14), Sergio Baldacchino (80), Sergio Caramazza (271), Alessandro Crapanzano (15), Carlo Di Paola (67), Paolo Giancani (7), Daniela Infurna (20), Francesca Limblici (269), Giuseppe Pio Marchese (38), Angela Montalbano (83), Onofrio Nipo (368), Agatha Adriana Parello (16), Gero Pullara (60), Alessia Romeo (14), Finella Sorce (268), Maddalena Stagno (5), Leonardo Sutera (26), Gaetano Vinciguerra (22), Alessandro Virgone (10), Valerio Angelo Alfano (37), Mariagrazia Casà (0), Giovanni Vetro (0), Luigi Simone (1). DIVENTERA’ BELLISSIMA (10, 43) Elisa Agliata (23), Marco Bacchi (583), Linda Bosco (172), Gaspare Broccia (1), Giuseppe Capodici (20), Sonia Castronovo (155), Amedeo Cavallaro (13), Angelo Cinquemani (86), Salvatore Di Caro (1), Valentina Failla (39), Salvatore Fanara (1.213), Martina Grano (71), Pierpaola Indelicato (48), Gaetana Marchese (68), Miriam Mignemi (642), Calogera Milazzo (29), Michele Milioto (6), Calogera Morreale (31), Antonio Moscato (79), Samantha Scibetta (22), Sabrina Sottile (36), Francesca Sutera Sardo (96), Cinzia Taibi (104), Rosetta Terrasi (11). LISTA DEI CANDIDATI A SOSTEGNO DI GIUSEPPE INFURNA LEGA SALVINI (4,13) Calogero Alaimo (3 voti), Vincenzo Crapanzano (263), Rita Palumbo (2), Giuseppe Lentini (6), Antonio Sorce (2), Giuseppe Licata (2), Antonio Chianetta (37), Rosario Fallea (29), Paolo Fragapane (0), Antonino Milioto (0), Salvatore Civiltà (0), Fabio Maria (0), Igor Natali (158), D.Mammo Zagarella (110), Silvia Argento (9), Valentina Longhitano (1), Roberta Lucia Crapa (5), Mariangela Vaccaro (224), Anna Barba (258), Giuseppina Sorrentino (29). AZZURRI PER FAVARA Maria Argento (0), Salvatore Arnone (227), Maria Cardillo (1), Vincenzo Chianetta (172), Antonio Cipolla (300), Gaetano Di Caro (0), Gino Ferraro (16), Giuseppina Mignemi (287), Sara Ottaviano (0), Rosetta Puma (0), Gaetana Russello (236), Giovanna Russotto (27), Ignazio Sorce (362), Gaetano Stuto (197), Luigi Sutera Sardo (221), Rosa Vassallo (4), Veneziano Broccia (63), Antonio Zambito (2). FORZA ITALIA (5,21%) Francesca Arcadipane (120), Dalila Bennardo (83), Antonio Bruccoleri (1), Antonella Burgio (32), Paolo Dalli Cardillo (464), Massimo Di Nica (28), Giorgia Distefano (28), Loredana Giglia (3), Angela Maniglia (32), Maria Nobile (31), Laura Pompeo (119), Miriana Quaranta (124), Filippo Randazzo (1), Elisabetta Sanfilippo (17), Gaetano Sciacca (184), Giuseppe Sciara (24), Antonio Sgarito (0), Giovanni Sicilia (2), Teresa Terrazzino (12), Fabrizio Vaccaro (130), Calogero Morgante (16)

ONDA E CAMBIARE PASSO CON INFURNA SINDACO (6,40%)

Rossana Russello, 20; Paolo Bosco, 0; Fiorella Contino, 17; Gerlando Cassaro, 178; Salvatore Baio, 1; Miriam Indelicato, 305 voti; Roberto Geraci, 21; Federica Fiorenza, 283; Nunzia Russi, 103; Lucia Di Gloria, 88; S.re Crapanzano, 4; Antonio Belluzzo, 1; Calogero Mandracchia, 31; Serafino Costanza, 0; Giuseppe Lentini, 758, Antonio Licata, 16; Giovanni Randazzo, 10; Elisa Alba, 24.

DEMOCRAZIA CRISTIANA (10.26%)

Antonietta Vita, 323;Gerlando Nobile, 553; Marianna Zambito, 524; Giuseppe Bellavia, 54; Alessandra Pecoraro, 73; Giuseppe Nobile, 419; Cristina Gargano, 224; Gaspare Castronovo, 784; Mariagiovanna Gallà, 160; Giovanni Sciumè, 16; M. Zambito Marsala, 29; Salvatore Mossuto, 13; Stefania Quaranta, 29; G. Zambito Marsala, 7; Gaetana Rotondo, 15; Rosario Cusumano, 2; Angela Lentini, 51; Antonio Vetro, 1; Andonella Santamaria, 5; Alessandro Montalbano, 0; Anna Costanza, 0; Alessandro Bottone, 1; Federica Sciara, 30.

Il candidato Infurna ha ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutti i favaresi per il sostegno ricevuto – dice -. Abbiamo condotto una campagna elettorale cercando di spiegare il nostro progetto; purtroppo non è un mistero che col centro destra diviso, avremmo favorito il candidato Palumbo, al quale vanno le mie congratulazione per il risultato raggiunto. Ringrazio tutti i candidati al consiglio comunale e le liste che mi hanno appoggiato, assieme ai quali analizzeremo meglio le risultanze del voto”.