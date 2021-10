Comunali: definitivo, a Favara e Canicattì si va al ballottaggio

Centrodestra e centrosinistra si scontreranno nel ballottaggio di Favara, in provincia di Agrigento, tra 15 giorni. Il primo turno nella cittadina amministrata per quasi cinque anni dal Movimento cinque stelle, che però non era presente con il suo simbolo alle elezioni, si è concluso con l’accesso al ballottaggio per Antonio Palumbo (centrosinistra), che ha raggiunto il 37,4%, e Salvatore Montaperto (centrodestra), che ha raccolto il 34,5%. Fuori dai giochi Giuseppe Infurna, terzo candidato.

Ballottaggio anche a Canicatti’, in provincia di Agrigento. Il dato definitivo attesta la sfida tra Vincenzo Corbo, a capo di due liste civiche, con il 35,26%; e Cesare Sciabarra’, sostenuto da FdI e due liste civiche, con il 29%.

sono definitive le preferenze per gli aspiranti consiglieri comunali e, in attesa della suddivisione dei seggi in base al turno di ballottaggio, si possono fare le prime considerazioni. Salvatore Fanara, consigliere uscente in quota Diventerà Bellissima, è il candidato al consiglio comunale più votato in assoluto sfondando il tetto delle oltre 1.200 preferenze. Un risultato incredibile. La lista che fa riferimento al presidente Musumeci è anche quella che ha conquistato più voti nella Città dell’Agnello Pasquale. Ottimo il risultato anche della Democrazia Cristiana che è risultato il secondo partito a Favara con un’ottima performance del consigliere uscente Castronovo che ha raccolto 784 preferenze. Tra i candidati che hanno conquistato oltre 500 voti compaiono Miriam Mignemi (642), Vito Maglio (541), Gerlando Nobile (553) e Marianna Zambito (524).

Di seguito tutte le preferenze espresse alle liste e ai candidati.

LISTA DEI CANDIDATI A SOSTEGNO DI ANTONIO PALUMBO

FAVARA PER I BENI COMUNI

Angelo Airò Farulla (160), Carmela Avenia (40), Claudia Baio (70), Luciano Ballarò (7), Gioacchino Capodici (125), Maria Casà (41), Concetta Castronovo (98), Amedeo Cavallaro (65), Maximilian Centineo (60), Pasquale Cucchiara (255), Calogero Di Caro (36), Giovanni Distefano (99), Francesca Galiano (47), Lorena Infantino (157), Salvatore Lombardo (48), Antonio Lupo (142), Vanessa Miceli (65), Michelangelo Palermo (14), Rosetta Proietto /5), Giuseppe Pullara (74), Ilenia Rinoldo (95), Antonietta Russello (88), Gabriele Rosario Sorce (125), Anna Lisa Agrò (19).

PARTITO DEMOCRATICO

Antonio Liotta (229), Simone Di Paola (0), G. Zambito Marsala (0), Salvatore Bellavia (343), Mariagrazia Cacioppo (72), Maria Carapezza (1), Roberto Costa (1), Alberto Crapanzano (76), Liborio Cuva (6), Salvatore D’Oro (4), Mariantonietta Infantino (4), Lia Minio (98), I. Morello Baganella (78), Salvatore Nicotra (0), Antonino Pirrera (1), Maria Assunta Pirrera (0), Angela Salvaggio (83), Claudio Sannino (0), M.Broccia Veneziano (18), Antonio Pecoraro (70), Lorena Porta (0), Roberto Baldo (0), Carmelo Baio (146), Danila Bennardo (168).

L’ALTRA FAVARA

Calogero Attardo (234), Angela Cucchiara (134), Carmelo Costa (105), Ilaria Costanza (42), Pierre Vaccaro (81), Rosanna Pecoraro (96), Salvatore Di Betta (1), Carmelina Pullara (75), Davide Mendolia (27), Maria Rosa Amato (11), Emanuele Imbergamo (0), Concetta Agliata (2), Salvatore Alba (0), Danila Baio (4), Luigi Principato (0), Giuseppina Cenci (3), Antonio Mulè (0), Elena Aleo (0), Carmen Arnone (0), Gaspare Agliata (5), Miriam Russello (2), Raimondo Sutera Sardo (0), Elisabetta Giglia (0).

LISTA DEI CANDIDATI A SOSTEGNO DI SALVATORE MONTAPERTO

UDC

Anna Bellavia (1), Roberta Bosco (179), Isabella Bottone (131), Rosario Callea (0), Giuseppe Castronovo (83), Paolina Contino (71), Maria Costanza (61), Salvatore Crapanzano (11), Myriam Di Naro (305), Francesca Galiano (51), Nicolina Greco (5), Mariano Lombardo (361), Alfonso Mancuso (10), Gerlando Marrix (47), Massimo Milazzo (367), Antonino Montana (10), Sabrina Moscato (134), Luca Niesi (63), Rosalia Proto (17), Francesca Russello (0), Alessandro Vella (34), Gaetano Vetro (64), Giovanni Vetro (3), Salvatore Vetro (125).

MONTAPERTO PER FAVARA

Ilenia Cavaleri (34), Antonio Bruccoleri (27), Alida Capobianco (26), Angelo Maria Giglia (6), Maria Castellisi (0), Salvatore Butticè (72), Laura Gallo (23), Giuseppe Milioto (1), Carmen Virone (335), Sergio Gabriele Terrasi (4), Anna Lattuca (0), Giuseppe Caruana (0), Jessica Licata (105), Vito Maglio (541), Loredana Mancuso (73), Fabio La Greca (240), Fabiola Mendolia (4), Salvatore Nica (51), Samuela Sgarito (167), Salvatore Parello (2), Azzurra Traina (0), Roberto Costanza (6), Silvana Alaimo (4), Nicola Simone (119).

FABARIA NUOVA

Giuseppe Vassallo Todaro (312), Alessia Moscato (253), Paolo Bosco (31), Chiara Costanza (113), Filippo Vullo (42), Antonietta Morreale (82), Alberto Russello (72), Mirella Giunta (23), Serena Tuzzolino (19), Calogero Montalbano (3), Maria Pullara (15), Alfonso Millefiori (2), Marzia Licata (21), Dario Bruccoleri (4), Rossana Salvaggio (8), Lucia Schembri (0), Maria Pecoraro (24), Angelo Lombardo (0), Gerlando Trupia (132), Monia Patti (30), Salvatore Chiapparo (33), Rita Zambito Marsala (27).