Favara premia Francesco Nobile, protagonista dell’arte equestre in Europa: «Grande orgoglio per la città»

Dalla passione trasmessa dal padre e dal nonno ai grandi spettacoli equestri europei. Favara rende omaggio a Francesco Nobile, protagonista di un percorso artistico che lo ha portato in giro per l’Europa con cavalli e asinelli. A consegnargli la targa il sindaco Antonio Palumbo, il consigliere comunale Salvatore Fanara e il consigliere provinciale Gaspare Castronovo.

«Splendida realtà dell’arte equestre e grande orgoglio per Favara». È la motivazione incisa sulla targa consegnata a Francesco Nobile, favarese che ha trasformato una passione nata da bambino in una vera e propria scelta di vita, arrivando a esibirsi sui palcoscenici del teatro equestre europeo.

Il riconoscimento porta le firme del consigliere comunale Salvatore Fanara, del sindaco di Favara Antonio Palumbo e del consigliere provinciale Gaspare Castronovo. Un premio che per Nobile assume un significato particolare proprio perché arriva dalla città nella quale tutto è cominciato.

La sua passione per i cavalli nasce infatti in famiglia. A trasmettergliela sono stati il padre e il nonno, che fino all’età di 92 anni continuava a uscire a cavallo insieme a lui. Un legame cresciuto negli anni e diventato qualcosa di molto più profondo del semplice amore per gli animali.

La svolta arriva con l’acquisto di un cavallo frisone e la scoperta del teatro equestre. È l’inizio di un percorso fatto di allenamento, sacrifici, spettacoli e soprattutto di una particolare sintonia con gli animali. Il primo passo avviene proprio a Favara, con la partecipazione a una fiera. Da lì comincia un viaggio destinato a superare presto i confini della Sicilia.

Nel 2017 arriva la telefonata che cambia il corso della sua carriera. Grazie ai video delle sue esibizioni, Francesco Nobile viene contattato da Apassionata, una delle grandi produzioni europee dello spettacolo equestre. Inizia così una tournée durata otto mesi che lo porta in numerosi Paesi europei, tra cui Germania, Belgio, Austria e Svizzera.

L’esperienza internazionale continua negli anni successivi. Nel 2021 torna a lavorare con la stessa realtà, con Cavalluna, arrivando fino a Helsinki, in Finlandia. Il particolare lavoro sviluppato con gli asini gli permette inoltre di proseguire la collaborazione durante il periodo estivo a Monaco di Baviera.

Ma il percorso di Nobile non si limita all’Europa. Nel corso degli anni prende parte a numerosi spettacoli in Italia e in Sicilia, tra cui quello di Cascia, oltre a quattro edizioni del Teatro Equestre diretto da Mariangela Alagna, amica e figura importante nel suo percorso artistico.

Sono arrivati anche diversi riconoscimenti. Tra questi il Premio Ignazio Buttitta, ricevuto nella casa natale di Luigi Pirandello. A raccontare negli anni la sua attività è stata anche Maria Cristina Magri di Cavallo Magazine, che gli ha dedicato diversi articoli. Uno dei titoli ai quali Nobile è maggiormente legato è “Il Signore degli Asinelli”.

Ed è proprio il rapporto con gli asini a rappresentare uno degli aspetti più originali della sua storia. Nobile ne ha scoperto la sensibilità e il carattere, facendoli diventare protagonisti di numerosi spettacoli e costruendo con loro un rapporto che va ben oltre l’esibizione.

Un legame che ha assunto anche una dimensione sociale. Nobile ha infatti collaborato con la scuola Falcone Borsellinoin un progetto dedicato ai bambini, esperienza per la quale rivolge un ringraziamento particolare a Marilena Patti, alla dirigente scolastica e a tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa.

Tra tanti viaggi e riconoscimenti, però, quello ricevuto adesso ha un sapore diverso. Perché arriva da Favara, dalla sua comunità e dal luogo in cui quella storia è cominciata.

I palcoscenici europei rappresentano il successo di un percorso artistico; la targa della propria città racconta invece qualcosa di più intimo: il riconoscimento delle proprie radici. Francesco Nobile è partito da Favara con la passione per i cavalli ricevuta in eredità dalla sua famiglia e, attraverso il teatro equestre, ha portato quella passione in giro per l’Europa.

Un viaggio cominciato quasi per gioco e diventato una storia professionale e umana che oggi la sua città ha voluto celebrare con poche parole che racchiudono il senso del riconoscimento: «Grande orgoglio per Favara».

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