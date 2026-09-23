Agrigento riscopre il fascino del Grand Tour: turisti e studiosi inglesi sulle tracce del Gattopardo

Un viaggio nella Sicilia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sulle orme di quei viaggiatori che tra il XVII e il XVIII secolo attraversavano l’Europa per conoscere il cuore del Mediterraneo. Con questo spirito una delegazione di turisti e studiosi inglesi è stata accolta oggi nell’Aula consiliare “Luigi Giglia” di Palazzo dei Giganti, ad Agrigento.

Il gruppo è impegnato in un percorso di studio e approfondimento culturale dedicato all’opera e ai luoghi legati all’autore del Gattopardo, alla scoperta della Sicilia raccontata dalla letteratura e della sua identità storica e culturale.

Ad accompagnare la delegazione sono stati Giuseppe Taibi, già presidente del FAI di Agrigento, e Geoff Andrews, docente del Dipartimento di Formazione Continua dell’Università di Oxford e coordinatore del programma di studi dedicato alla Sicilia letteraria.

Ad accogliere gli ospiti a Palazzo dei Giganti è stato il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà, che ha portato il saluto istituzionale del sindaco e dell’amministrazione comunale.

«È per Agrigento un onore e un privilegio accogliere studiosi di così alto profilo – ha dichiarato Civiltà –. La vostra presenza conferma che la nostra città non è solo Valle dei Templi, ma è culla di cultura, letteratura e identità. Come avveniva per i viaggiatori del Grand Tour, anche voi oggi venite a scoprire una Sicilia autentica, quella raccontata dal Gattopardo, fatta di luce, storia, malinconia e grandezza. Agrigento, Capitale Italiana della Cultura, è pronta a riprendere quel dialogo con l’Europa colta».

Nel corso dell’incontro Civiltà ha illustrato la storia dell’aula consiliare e il ruolo del Consiglio comunale, soffermandosi sul rapporto tra Agrigento e la grande letteratura del Novecento e sull’attualità dell’opera di Tomasi di Lampedusa come chiave di lettura della Sicilia.

La delegazione ha manifestato apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e per l’opportunità di confrontarsi con le istituzioni cittadine in uno dei luoghi simbolo della vita democratica agrigentina.

Il viaggio proseguirà con le visite alla Valle dei Templi, al centro storico di Agrigento e ai luoghi del Gattopardo nell’Agrigentino, in un itinerario che intreccia letteratura, storia e territorio e che riporta idealmente in Sicilia lo spirito del Grand Tour.

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