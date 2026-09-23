AgrigentoOggi scende in campo con i giovani di Villaseta: il nostro logo sulle maglie del torneo

AgrigentoOggi scende in campo al fianco dei giovani di Villaseta. La nostra testata è stata scelta come sponsor di una squadra impegnata nel Torneo Giovani, manifestazione di calcetto riservata ai ragazzi di 16, 17 e 18 anni che si svolge al campetto Santa Croce di Villaseta.

Il torneo ha preso il via il 21 settembre e proseguirà per circa due-tre settimane. Un’iniziativa nata dalla passione per il calcio ma, soprattutto, dalla voglia dei ragazzi di stare insieme, divertirsi, fare squadra e creare nuove amicizie.

AgrigentoOggi ha voluto dare il proprio piccolo contributo sostenendo una delle squadre partecipanti. Una collaborazione che ci rende particolarmente felici: vedere il logo della nostra testata sulle maglie dei ragazzi rappresenta qualcosa di diverso da una semplice sponsorizzazione.

Abbiamo voluto essere presenti anche alla partita inaugurale, condividendo con loro l’inizio di questa esperienza. In campo ci saranno naturalmente la voglia di vincere e la competizione, con premi per le prime tre classificate, il capocannoniere e il miglior portiere, ma il valore principale dell’iniziativa resta quello dell’aggregazione attraverso lo sport.

Per una testata che ogni giorno racconta Agrigento e il suo territorio, essere accanto a un gruppo di giovanissimi che si organizza per giocare a calcio e trascorrere insieme qualche ora è motivo di soddisfazione.

Un piccolo contributo per noi, una grande gioia poter essere al loro fianco.

Buon torneo ragazzi, divertitevi e fate squadra. AgrigentoOggi è con voi.

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