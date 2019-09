Palma di Montechiaro, saltano i giochi pirotecnici per la Patrona causa problemi di sicurezza

Posticipati i giochi d’artificio di domenica 8 settembre.

Per motivi strettamente di sicurezza, è stata riscontrata una diversa interpretazione tra gli enti coinvolti, sono stati annullati a data da destinarsi i giochi pirotecnici in programma domenica prossima, 8 settembre, in occasione della conclusione dei festeggiamenti in onore della Patrona, Maria Ss del Rosario.

Il sindaco Stefano Castellino e l’assessore al Turismo e Spettacolo, Giuseppe D’Orsi, lo comunicano alla cittadinanza tutta con profondo dispiacere.

“Purtroppo – dicono i due amministratori – non è dipeso dalla nostra volontà. Appena, comunque, i problemi verranno eliminati, comunicheremo data e luogo dello svolgimento dei giochi pirotecnici”.