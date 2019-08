Favara, esce per fare la spesa e al rientro trova la casa svaligiata

E’ uscito per andare a fare la spesa, ma al ritorno ha trovato la casa svaligiata. I ladri si sono portati via monili d’oro per un ammontare di diverse migliaia di euro. L’immobile è di proprietà di un settantenne pensionato di Favara. Il “colpo” è stato compiuto in un’abitazione del centro urbano.

I malviventi, verosimilmente due o più soggetti, hanno atteso il momento giusto per entrare in azione. Hanno scassinato la porta d’ingresso, e una volta dentro, hanno rovistato nelle varie stanze. Dopo avere messo le mani in ogni dove sono riusciti a trovare l’oro di famiglia.

A fare l’amara scoperta del furto, appena tornato a casa, è stato lo stesso proprietario. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Tenenza di Favara.