Aica, Agrigento riattiva il controllo analogo: nominati Mantione e Ciulla

Dopo il nostro articolo del 24 novembre sui controlli nei cantieri della nuova rete idrica, un altro tassello riguarda la vigilanza pubblica sul servizio. Ma la nomina dovrà tradursi in un ufficio realmente operativo.

AgrigentoOggi, il 24 novembre, aveva posto una domanda sui lavori della nuova rete idrica: “Chi controlla i lavori? Il Comune non è soltanto spettatore”. Oggi il tema della responsabilità pubblica si arricchisce di un nuovo passaggio, questa volta relativo alla gestione di Aica.

Con la determina sindacale n. 134 del 27 novembre 2026, il sindaco Michele Sodano ha affidato a Giovanni Mantione, dirigente del Settore Servizi finanziari del Comune, il coordinamento dell’Ufficio comunale di controllo analogo. Al suo fianco è stata individuata Francesca Ciulla, funzionaria dell’Ente, con compiti di supporto.

L’incarico punta a riattivare un presidio previsto dallo statuto di Aica, rimasto senza un coordinamento stabile dopo le dimissioni del precedente referente, Giuseppe Bartolomeo, nel maggio 2024.

Il controllo analogo consente ai Comuni soci di verificare la gestione della società in house: qualità del servizio, investimenti, rispetto degli obblighi e andamento economico-finanziario. Una funzione particolarmente rilevante in una fase segnata da cantieri, interventi sulla rete e persistenti disagi per gli utenti.

La nomina, tuttavia, è soltanto il primo passaggio. Lo statuto di Aica prevede infatti un ufficio articolato, con almeno dieci unità tra dirigenti, funzionari e personale dei Comuni soci. La determina individua i referenti per Agrigento, ma resta da chiarire come sarà completata la struttura e quando inizierà concretamente l’attività di verifica.

È qui che si misura l’efficacia dell’iniziativa: non soltanto nell’individuazione dei responsabili, ma nella capacità di produrre controlli periodici, dati accessibili e riscontri sulle decisioni del gestore.

Il collegamento con il tema dei cantieri è dunque soprattutto di metodo. Che si tratti della qualità dei lavori o della gestione complessiva del servizio, i cittadini hanno bisogno di responsabilità definite e verifiche effettive.

La nomina c’è. Ora resta da vedere se il controllo analogo riuscirà a diventare uno strumento concreto, condiviso dai Comuni e capace di incidere sulla gestione dell’acqua nell’Agrigentino.

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