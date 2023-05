Eventi per il 30° Anniversario della visita del Papa ad Agrigento: ecco gli appuntamenti

Questo pomeriggio, Lunedì 8 maggio, alle 18:00 si terrà presso il 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 la Conversazione: ”𝐀 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐭’𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐈𝐈. 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐞̀ 𝐦𝐮𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐟𝐢𝐚? 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐡𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚?. Sul tema – dopo il saluto del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, moderati dal vaticanista di Mediaset, Fabio Marchese Ragona – si confronteranno: Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Caterina Chinnici, magistrato e deputato del Parlamento Europeo, Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e presidente della CESi. Concluderà i lavori Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento.

Vi ricordo inoltre che domani Martedì 9 maggio: si terranno, come già comunicato, due eventi:

1) *Valle dei Templi dalle ore 8:30 “Studenti in cammino per la legalità” da Piano S.Gregorio al Tempio della Concordia.

2) P.zza Vittorio Emanuele ore16:30 inizio “Pellegrinaggio penitenziale”* fino alla Cattedrale e S.Messa, presieduta dal vescovo Alessandro, nel XXX della visita di San Giovanni Paolo II e secondo anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livatino.