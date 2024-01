Un quarantasettenne favarese è stato rinvenuto cadavere all’interno della sua abitazione di via della Resistenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza cittadina e del Comando provinciale di Agrigento. L’uomo, da una prima analisi, sarebbe deceduto per cause accidentali o naturali.

Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. Del rinvenimento del cadavere sono stati informati il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto procuratore Elettra Consoli, che in queste ore dalla caserma dei carabinieri di Naro, stanno coordinando le indagini, per il duplice omicidio delle due donne di nazionalità romena.