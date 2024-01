“Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia. Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe romene ed entrambe naresi. Non è il momento di frasi di circostanza”. Ha detto sconvolta per l’accaduto il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. “Come comunità diciamo no ad ogni forma di violenza e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell’ordine e della Procura, che, sappiamo, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto. Che gli autori di questo massacro – conclude il primo cittadino – siano individuati ed assicurati alla giustizia e vengano esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa”.