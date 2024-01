Marco Calvani, il nuovo allenatore della Moncada Energy, si presenta e condivide la sua visione per la Fortitudo Agrigento

Marco Calvani, il nuovo volto alla guida della Moncada Energy, si è espresso in merito al suo ruolo di allenatore presso la Fortitudo Agrigento. Durante la presentazione, ha sottolineato l’importanza della storia precedente del club e ha parlato delle sue prospettive sul futuro del basket locale.

“Sono passati tanti colleghi che hanno fatto un percorso professionale estremamente importante ad Agrigento che ha rappresentato un passaggio importante quindi direi che ci sono tutte le condizioni per la serietà e l’affidabilità del club dimostrato negli e poi anche per quello che è stata la storia dei miei colleghi che mi hanno preceduto”, ha dichiarato il neo allenatore.

Calvani ha sottolineato l’importanza di adattare la strategia di gioco in base alle risorse disponibili. “Ogni anno devi cercare di costruire un vestito giusto in base a quello che hai a disposizione, quindi è inutile pensare di poter fare delle cose che abbiano un cliché ben definito quando invece hai a disposizione del materiale che magari è diverso da quello che può essere stata un’esperienza precedente.”

Il nuovo coach ha enfatizzato l’importanza di valorizzare le qualità dei giocatori attuali e implementarle nel corso della stagione per raggiungere prestazioni superiori. “La mia capacità deve essere quella di riuscire a tirar fuori il meglio dalle qualità che hanno questi giocatori e poi implementare le loro qualità nel corso dei mesi per cercare di tirar fuori anche qualcosa in più rispetto a quello che oggi hanno nel loro schieramento.”

Sulla prospettiva di gioco e le aspettative della squadra, Calvani ha dichiarato: “La Fortitudo sicuramente deve togliersi da questo impantanamento di una posizione in classifica che può essere come dire una prospettiva rischiosa. Tuttavia, credo che in diverse occasioni la squadra abbia dimostrato di poter fare un buon campionato.”

Il nuovo approccio alla difesa è un altro aspetto chiave su cui Calvani intende concentrarsi. “Sicuramente cercheremo di fare qualcosa in più in difesa perché ormai come tutti sanno per me la difesa rappresenta un baluardo importante soprattutto nei momenti e nelle giornate in cui siamo un po’ in difficoltà dal punto di vista offensivo.”

Quando interrogato sul suo stimolo nell’accettare questa sfida, Calvani ha sottolineato la serietà e la trasparenza del club come fattori determinanti. “La motivazione sta la trasparenza del presidente Moncada è stato molto chiaro nel farmi un quadro assolutamente veritiero della situazione, questo per me è una forma di garanzia.”

Infine, riguardo ai tifosi e al loro ruolo nel supportare la squadra, Calvani ha sottolineato l’importanza dell’impegno e dell’approccio in campo. “Non si fanno promesse, il campo sarà l’ultimo giudice nel dare un giudizio di quello che facciamo. La cultura e l’esperienza del tifoso agrigentino, che ormai è tanti anni che conosce e vede pallacanestro, potrà essere determinante nel sostenere una squadra che darà il massimo.”

Calvani ha concluso con un invito ai tifosi ad assistere agli allenamenti per comprendere meglio il lavoro svolto dalla squadra e ha mostrato entusiasmo per l’atteso derby contro Trapani, sottolineando la sfida e l’opportunità di giocare contro la migliore squadra in classifica.