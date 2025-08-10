Esordio incoraggiante per l’Akragas SLP, che nella calda domenica di San Lorenzo ha richiamato sugli spalti dell’Esseneto tanti tifosi curiosi di conoscere la nuova squadra di mister Seby Catania.

Contro un ambizioso Football Club Vittoria ASD (Eccellenza), i biancazzurri hanno messo in mostra buone trame di gioco e una condizione atletica già sorprendente, considerando i pochi giorni di preparazione. Il gol che ha aperto il match è arrivato grazie a una bella azione corale, impreziosita da Llama e finalizzata da Ignacio Ten Lopez . La squadra ha sfiorato anche il raddoppio, ma un salvataggio sulla linea ha negato la gioia del gol. Il Vittoria ha poi trovato la rete del definitivo 1-1 con Esposito.

Nella seconda parte della gara – disputata su due tempi da 35 minuti – spazio a diversi cambi e minuti importanti per tutti gli effettivi, compresi Stefano Piazza, Gambino e il portiere Dennis Sansone.

In tribuna, soddisfatto per l’approccio della squadra, il presidente Salvatore La Porta. Presente anche il direttore generale Giancarlo Rosato, che ha sottolineato:

“Nonostante il caldo, la gente ha risposto presente alla prima chiamata. Il progetto di rifondazione va oltre il campo: vogliamo riportare entusiasmo, riportare la gente allo stadio e soprattutto creare un progetto sostenibile e continuativo. Al momento non abbiamo ancora l’ufficialità per disputare il campionato di Promozione, ma abbiamo allestito una rosa competitiva e siamo fiduciosi nel ripescaggio.” VIDEO

Il percorso di preparazione dell’Akragas proseguirà martedì 12 agosto con la trasferta allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo contro la Sancataldese, seguita da altri test: il 20 agosto all’Esseneto con lo Sciacca e il 24 agosto a Caltanissetta contro la Forte Nissa.

