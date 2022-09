L’agrigentino Fausto Savatteri tra i direttori artistici per il 2023, di “Jazz per le terre del sisma”. L’ideatore e direttore artistico di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi di Agrigento, è stato scelto insieme a Roberto Ottaviano, musicista e direttore di alcuni festival in Puglia e il musicista Francesca Corrias.

A Savatteri è stato anche assegnato il premio “Nuove direzioni”. Al festival dell’Aquila hanno partecipato oltre 200 musicisti che su 12 palchi hanno portato allegria e improvvisazione in ogni vicolo e piazza del centro con un focus quest’anno su Pasolini e Mingus a cent’anni dalla nascita. Tantissimi i nomi di prestigio del jazz presenti alla kermesse: Dario Carnovale, Lorenzo Conte, Enrico Morello, Vito Quaranta, Vince Abbracciante, Giorgio Vendola, l’orchestra di Alexanderplatz.