Covid in Sicilia, contagio stabile: 994 nuovi positivi, e una vittima

Sono 994 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.703 tamponi processati. Ieri i positivi erano 926. Il tasso di positività è al 10,2%, in aumento rispetto al 8,8% di ieri. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute di venerdì 9 settembre.

Gli attuali positivi sono 42.735, con una diminuzione di 641 casi. I guariti sono 1.634, e una vittima, che porta il totale dei decessi a 12.146. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 289, 18 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 26, una in meno rispetto al giorno prima.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo 225, Catania 223, Messina 168, Siracusa 105, Trapani 88, Ragusa 55, Caltanissetta 37, Agrigento 59, Enna 34.