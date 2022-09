“Destinazione Agrigento”: tutto pronto per ospitare Tatangelo e Drusilla

È tutto pronto per un altro fine settimana di eventi ad Agrigento. Questa sera, 10 settembre, alle 21.30, Piazza Madonna della Catena a Villaseta, popolare frazione di Agrigento, sarà protagonista di una serata all’insegna della musica con i Dancing Queen, cover band che suonerà i più famosi brani anni ’70 e ’80, e con ospite d’eccezione la famosa cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo. L’evento con ingresso gratuito, patrocinato e promosso dal Comune di Agrigento, in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi e l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, è inserito nel ricco calendario di Destinazione Agrigento e si incastra nella settimana dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, della quale nota e sentita da secoli è la devozione e diffusione del culto a Villaseta e non solo.Per ospitare l’evento e garantire maggiore sicurezza ai partecipanti è scattato lo stop al transito veicolare. Dalle ore 18.00 del 10/09 infatti, fino a cessato bisogno, è stata ordinata la chiusura al traffico veicolare della Via Fosse Ardeatine, Via Zunica fino all’intersezione con Via Amari e Via Caduti di Marzabotto fino all’intersezione con la Via D. Cucinello e il divieto di sosta con rimozione nelle relative vie che confluiscono nella piazza.

Sempre questa sera, al Teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio, sarà la volta dello spettacolo “Eleganzissima Estate” di Drusilla Foer.

Domenica 11 settembre si svolgerà l’evento “A due ruote sulla Costa del Mito”, in collaborazione con il Vespa Club Pirandello di Porto Empedocle. L’evento gratuito dedicato agli appassionati dei veicoli a due ruote avrà inizio in piazza Madonna della Catena a Villaseta alle ore 8:30. Da lì alle 10 partirà l’itinerario turistico lungo un tratto della Costa del Mito. Alle ore 12 il rientro in piazza, dove si svolgerà la 13^ benedizione delle vespe, delle moto, dei caschi e dei centauri, ormai tradizionale appuntamento in occasione della festa dedicata alla Madonna della Catena.

E ancora domenica sera, per chiudere in grande il ciclo settimanale di eventi, appuntamento in Piazzale Giglia a San Leone per ospitare il concerto del cantante agrigentino Lello Analfino. Lo storico frontman dei Tinturia presenterà proprio nella sua città le canzoni del suo nuovo album appena uscito “Punto e a capo”.

Giunti ormai quasi a consuntivo di un’inedita estate ricca di manifestazioni ed eventi che hanno esaltato la cultura, l’arte e l’intrattenimento per agrigentini e turisti non possiamo che essere soddisfatti del lavoro e delle scelte fatte. L’assessore Costantino Ciulla commenta: “Dal centro città alle periferie, dalla Valle dei Templi al centro storico, dalla musica leggera alle tradizioni popolari, dalla lirica al teatro, dagli eventi e visite notturne ai musei alle attività sportive, ad oggi il bilancio delle proposte per “Destinazione Agrigento” risulta evidentemente positivo e ha certamente giovato all’economia e all’immagine della città”.