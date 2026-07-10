Prosegue il ciclo di incontri del Circolo della Stampa, la rassegna culturale promossa dalla sezione provinciale di Assostampa Sicilia, dal Museo Diocesano di Agrigento e dal settimanale L’Amico del Popolo. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio, alle 19, nel Giardino del Museo Diocesano, in via Duomo 96.

Ospite della serata sarà Salvatore Ferlita, professore associato di Letteratura italiana contemporanea all’Università Kore di Enna e autore del volume Agrigento di carta, pubblicato da Il Palindromo. A dialogare con lui sarà il giornalista Lorenzo Rosso.

L’incontro offrirà l’occasione per esplorare un’opera che propone un itinerario originale attraverso il territorio agrigentino, raccontato non come una tradizionale guida turistica, ma come un viaggio nella memoria e nella letteratura. Il volume ripercorre luoghi, paesaggi e atmosfere della provincia seguendo le tracce degli scrittori che li hanno raccontati e trasformati in patrimonio culturale.

Da Luigi Pirandello a Leonardo Sciascia, passando per Andrea Camilleri, Andrea Zanzotto e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il libro intreccia storie, citazioni e riflessioni che restituiscono un’immagine dell’Agrigentino vista attraverso lo sguardo della grande letteratura.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, punta a creare uno spazio di confronto e approfondimento culturale aperto alla città, valorizzando il patrimonio storico e letterario del territorio attraverso il dialogo con autori, giornalisti e studiosi.

L’appuntamento è fissato per le 19 di venerdì 10 luglio nel Giardino del Museo Diocesano di Agrigento. L’ingresso è libero.

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