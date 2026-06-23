Dopo anni di televisione, radio e successi diventati veri tormentoni, il riberese Nino Tortorici torna in musica con “Fate Tap Tap”, il nuovo singolo destinato ad animare l’estate 2026. Un brano fresco, coinvolgente e attualissimo che racconta il mondo delle live social, delle emozioni online e delle connessioni nate tra TikTok, messaggi, cuori virtuali e notti passate a condividere musica e divertimento. Con un ritornello immediato e martellante “Fate tap tap, tap tap, tap tap nella mia live” la canzone punta a diventare uno dei tormentoni più virali della stagione grazie a un mix di ritmo, ironia e sonorità dance-pop perfette per spiagge, villaggi turistici, radio e social network.

Fate Tap Tap” fotografa con leggerezza e simpatia il linguaggio della nuova generazione digitale: appuntamenti online, dirette social, condivisioni e amicizie virtuali che diventano emozioni vere sotto il cielo dell’estate.

Nino Tortorici è uno showman e conduttore siciliano noto al grande pubblico per la sua comicità travolgente, le imitazioni e i personaggi televisivi interpretati negli anni nei programmi di Paolo Bonolis. Per oltre dieci anni animatore e dj nei villaggi turistici di tutta Italia, Tortorici approda successivamente in radio diventando speaker dei programmi notturni di RTL 102.5. In seguito conduce per cinque stagioni la rubrica “Un siciliano a Roma” su Rai Radio 2. Da sempre legatissimo alla Sicilia, Nino Tortorici è oggi presenza fissa nel cast di “Avanti un Altro”, dove interpreta “Il Coreografo.

L’avventura musicale di Nino Tortorici inizia nel 2008 con “…Pira Puma Patate!!!”, tormentone rilanciato anche da Fiorello durante il programma “Viva Sdraio 2” su Rai Radio 2 per poi pubblicarne tanti altri. Con “Fate Tap Tap”, Tortorici aggiunge un nuovo capitolo al suo stile inconfondibile fatto di musica, comicità, tormentoni e grande energia. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

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