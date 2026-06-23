La Coppa del Mondo 2026 sta entrando nel vivo, perché nei prossimi match si capirà chi accede alla fase a eliminazione diretta, che in questa edizione a 48 squadre, parte dai sedicesimi.

Mentre il Messico con la vittoria contro la Corea del Sud ha già staccato il pass, nelle statistiche delle scommesse calcio oggi è la Francia a dominare, favorita alla vittoria in solitaria, con Spagna, Inghilterra, Argentina e Brasile costrette a inseguire. Buona la prima prova di Inghilterra e Argentina, mentre Brasile e Spagna non vanno oltre il pareggio all’esordio.

Messi: tripletta e record all time

L’Argentina è partita alla grande con il 3 – 0 rifilato all’Algeria, con Messi protagonista di una tripletta che segna anche diversi record assoluti. Non solo ha raggiunto Klose a quota 16 gol realizzati in Coppa del Mondo, record all time dal 2014 a oggi, ma la Pulce Atomica diventa anche il calciatore più anziano a segnare tre gol in un match di Coppa del Mondo.

Questi sono soltanto alcuni degli infiniti record di Messi, intanto, la quota dell’Argentina vincente Mondiale oscilla tra 10 e 9, con costanti ribassi nelle ultime ore.

Francia e Mbappe: un binomio perfetto

Nel 3 – 1 contro il Senegal, Mbappe con una doppietta raggiunge Pelé a quota 14 reti segnate ai Mondiali e si prepara a fare il colpaccio puntando lo score di Messi e Klose. Il campione del mondo 2018 ha stretto un legame importante con la Francia e quest’anno si prepara a scrivere un altro record assoluto, perché in caso di Finale, Les Bleus diventeranno la terza Nazionale capace di giocare tre finali consecutive nella storia dei Mondiali. Per ora, soltanto la Germania c’è riuscita dal 1982 al 1990 e anche il Brasile.

Il Brasile e la Spagna restano nella top 5 delle favorite

Dal 1994 al 2002 la Nazionale Verdeoro è sempre arrivata in finale, vincendo due Coppe del Mondo e confermandosi la migliore in assoluto per numeri di titoli vinti: 5. Il Brasile è anche l’unica squadra che ha sempre partecipato ai Mondiali, con ben 23 edizioni, inoltre, l’arrivo di Carlo Ancelotti ha sicuramente caricato l’ambiente e anche i tifosi brasiliani sognano la coppa.

Dopo il pareggio contro il Marocco la quota Antepost del Brasile è salita da 10 a 12, ma stiamo parlando della principale competitor del girone, che ha chiuso al quarto posto il Mondiale 2022.

Anche la Spagna ha perso colpi nel palinsesto dei pronostici Mondiali dopo il pareggio a sorpresa contro Capo Verde, tuttavia, le Furie Rosse restano quotate a 6 per la vittoria al Mondiale, subito dietro alla Francia. La curiosità che sta girando su tutti i siti sportivi è che per la prima volta nella storia, la Spagna gioca un Mondiale senza calciatori del Real Madrid.

Le statistiche dei bomber

Oltre a Messi, Mbappe e Kane, favoriti per la vittoria della classifica marcatori del Mondiale 2026, c’è anche Haaland a mettersi in gioco con la strepitosa doppietta segnata al suo esordio. Al top della classifica marcatori arriva anche David, calciatore canadese attaccante della Juve, che nel 6 – 0 contro il Qatar finisce tre volte sul tabellino dei marcatori.

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