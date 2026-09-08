Incidente stradale, questo pomeriggio, lungo la Statale 115 precisamente all’altezza del bivio per i lidi di Porto Empedocle. A scontrarsi frontalmente due autovetture. Due le persone rimaste ferite e con le ambulanze del 118 trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti oltre agli operatori sanitari, i vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e gli agenti della polizia stradale di Agrigento. Ad occuparsi dei rilievi la Polstrada.

La circolazione nella trafficata arteria è rimasta paralizzata per oltre un’ora e si sono formate lunghe file di veicoli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp