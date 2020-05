Non ci sono le condizioni per riprendere le attività di basket e minibasket al Pala Nicosia. Le misure adottate dal Governo in questa Fase2 non consentono una serena ripartenza. Così con il campionato di volley annullato e altri sport come arti marziali e danza che richiedono il contatto fisico, il presidente della Real Basket, Alessandro Bazan, preferisce aspettare tempi migliori. Sul palazzetto però incombono costi fissi e nel frattempo mancano gli incassi. La video intervista.