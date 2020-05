Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il rinvio delle elezioni dei Liberi Consorzi 

Nota stampa – Pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di oggi la legge n. 11 del 21 maggio 2020 con la quale vengono rinviate le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi Consorzi comunali e i Consigli delle Città Metropolitane. Il nuovo testo prevede che in sede di prima applicazione della legge n. 15 del 4 agosto 2015, la data dell’elezione è fissata dal Presidente della Regione con un decreto, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l’anno 2020. La nuova legge che rinvia le elezioni è entrata in vigore oggi con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Le elezioni amministrative in Sicilia sono fissate in una data tra il 15 settembre e il 15 novembre 2020 allo scopo di contene il rischio derivante dalla pandemia in corso.

La nuova legge prevede la proroga della gestione commissariale nelle more dell’insediamento dei nuovi organi del Libero Consorzio che comunque non deve andare oltre il 31 gennaio 2021.