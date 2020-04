Fase 2, l’allarme di un parrucchiere: “Riaprire sarebbe da pazzi”

“A queste condizioni aprire sarebbe da pazzi, io non riaprirò nemmeno a giugno. Il Governo deve ridurre tutte le tasse, sono esagerate“.

A parlare è Alessandro Burgio, nella sua parrucchieria di via Atenea, lavorano in 9 persone e far fronte ai costi e le regole imposte sarebbe antieconomico.

“Chiediamo l’abbattimento di tutte le tasse. Non possiamo aprire facendo entrare 3 clienti alla volta, io personalmente non riuscirei a far fronte ai costi fissi, del personale, tasse, bollette e tanto altro. In Canada, ad esempio, aggiunge Burgio, i parrucchieri che fanno lo stesso identico lavoro, pagano il 13% dell’Iva, i ristoranti in Italia pagano il 10% perché offrono un servizio, non capiamo perché noi parrucchieri dobbiamo pagare l’Iva al 22%”.

Queste misure, inoltre, rischiano di dare maggiore spazio a forme di lavoro abusivo e in nero, svolto in condizioni tutt’altro che sicure.

E mentre altrove i parrucchieri si incatenano per protesta, perché vogliono aprire subito, Burgio è sicuro che a queste condizioni sarà impossibile riaprire anche a giugno ed insieme alle associazioni di categoria, sta lavorando sulle richieste di tutela alla riapertura. Presto sarà pronta una bozza di proposte.

Al parrucchiere della via Atena, come per tanti altri, mai gli era capitato di rimanere chiuso così a lungo. Una vacanza forzata che rischia di creare enormi difficoltà, perché la sua categoria deve pensare alla sopravvivenza.