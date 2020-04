CANTONE (ABBA) : AIUTI DIRETTAMENTE ALLE STRUTTURE

Nel corso di una riunione tenutasi ieri in videoconferenza con tutta la filiera turistica nella città di Agrigento, il dott. Carmelo Cantone, Presidente dell’Associazione B&B Agrigento, ha avuto modo di rappresentare al Sindaco di Agrigento il tragico momento che stanno vivendo le strutture ricettive di Agrigento.

A nome di tutte le attività dotate di codice ATECO 55.20 (B&B, Case Vacanze, Affittacamere, Residence, attività attualmente chiuse !) , Cantone ha evidenziato la tragicità del momento e le preoccupazioni per il futuro ”Gli scenari sono ancora incerti e preoccupanti sia dal punto di vista sanitario che socio-economico; la gente vive in un clima di paura e non si ha alcuna certezza che le offerte rivolte ai turisti possano sortire una risposta soddisfacente; in parole povere, oggi non sappiamo se e quanti turisti verranno ad Agrigento. Pertanto invitiamo la Politica tutta, a cercare di porre in atto interventi mirati direttamente alle Aziende e non all’ipotetico turista. Chiediamo – continua Cantone – l’erogazione di un PICCOLO RISTORO ECONOMICO MENSILE a fondo perduto per ciascuna struttura in regola, utile a sostenere la sopravvivenza delle nostre attività e finalizzato principalmente a compensare, almeno in parte, il pagamento di utenze, canoni di locazione, tasse locali e altri costi di gestione che , altrimenti se non onorati, decreterebbero la fine delle stesse.”