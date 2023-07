Ha picchiato selvaggiamente, a pugni e schiaffi, la compagna davanti ai tre figli minori di lei, facendola finire al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. La donna è rimasta ferita in maniera grave. I medici in servizio le hanno diagnosticato un trauma facciale e la frattura del setto nasale. Quindi è stata ricoverata e giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

La brutta storia di maltrattamenti in famiglia si è consumata in un’abitazione del centro storico di Palma di Montechiaro. I carabinieri della locale Stazione, accorsi immediatamente, hanno riportato la calma e preso atto del rifiuto della badante trentaseienne, di formalizzare denuncia-querela nei confronti del compagno, verosimilmente, per paura di ritorsioni, hanno aperto d’ufficio l’iter del cosiddetto “codice rosso”, che mira a tutelare le donne vittime di violenza.

Il marito manesco, un quarantunenne bracciante agricolo, naturalmente, è stato denunciato. Non è chiaro, o almeno non è stato reso noto, cosa abbia innescato la discussione sfociata in violenza.