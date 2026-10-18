La presa in carico del paziente cronico, l’aderenza alle terapie, la farmacovigilanza e la collaborazione tra farmacisti, medici di Medicina generale e specialisti. Sono stati questi i temi al centro della seconda giornata del convegno sul tema “Farmacia dei servizi”, ospitata questa mattina nella sede dell’Ordine dei farmacisti, presieduto da Maurizio Pace. L’appuntamento, dedicato a “La presa in carico del paziente cronico per garantire aderenza e persistenza terapeutica: l’interazione tra farmacista, MMG e specialisti”, ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diversi ambiti sanitari, chiamati a confrontarsi sulle strategie per migliorare l’assistenza ai cittadini affetti da patologie croniche.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti del presidente Pace, è stato Carmelo Graceffa, medico di Medicina generale e consigliere dell’Ordine dei medici di Agrigento: “È necessario – ha detto – rafforzare l’alleanza assistenziale tra tutte le figure coinvolte nel percorso di cura. La vera sfida non è misurare l’attività prescrittiva in numeri, ma in risultati di cura. Una terapia è efficace solo se il paziente la segue correttamente”.

Francesco Pappalardo, dirigente farmacista e responsabile della farmacovigilanza dell’Asp di Catania, ha evidenziato l’importanza del farmacista territoriale nelle attività di vigilanza sui farmaci e sui dispositivi medici: “Si tratta di attività che contribuiscono concretamente alla tutela della salute del paziente e della salute pubblica e che qualificano il farmacista come professionista sanitario in prima linea”.

Ampio spazio è stato poi dedicato al tema dell’aderenza terapeutica, uno degli aspetti più delicati nella gestione delle patologie croniche. Sul fronte operativo, Floriana Russo, farmacista e revisore dei conti dell’Ordine, ha illustrato gli strumenti che oggi consentono alle farmacie di supportare i pazienti nel rispetto delle terapie prescritte. Dalla telemedicina al deblistering, passando per gli screening e il prossimo utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, la farmacia si conferma sempre più come presidio sanitario di prossimità. “L’obiettivo – ha spiegato – è accompagnare il paziente nel percorso di cura e monitorarne la salute in modo sempre più efficace, anche attraverso la collaborazione con il medico”.

La necessità di un approccio multidisciplinare è stata sottolineata anche da Girolamo Manno, cardiologo del poliambulatorio Asp di Agrigento, che ha richiamato l’attenzione sul valore della cooperazione tra medici di Medicina generale, specialisti e farmacisti: “La salute del paziente può essere garantita solo attraverso il contributo sinergico delle diverse figure professionali coinvolte nella prevenzione, nel trattamento e nella cura delle patologie”.

A tirare le fila della giornata è stato il presidente Pace che ha richiamato l’attenzione sull’evoluzione del ruolo del farmacista nell’ambito della farmacia dei servizi: “La presa in carico del paziente, soprattutto se affetto da più patologie, richiede una stretta collaborazione tra medico, farmacista e cittadino. Accompagnare il paziente verso una corretta aderenza alla terapia significa migliorare l’efficacia delle cure e garantire risultati concreti in termini di salute”.

Maurizio Pace, inoltre, ha sottolineato il valore della farmacovigilanza, attività che consente di raccogliere e segnalare eventuali reazioni avverse o criticità legate all’assunzione dei farmaci, contribuendo ad arricchire il patrimonio di conoscenze a disposizione della comunità scientifica e delle autorità sanitarie. Un tema che si collega direttamente alla necessità di una gestione sempre più integrata del paziente cronico, attraverso il confronto costante tra farmacisti, medici di medicina generale e specialisti.

L’iniziativa rientra nel ciclo formativo “Farmacia dei servizi”, percorso dedicato all’evoluzione della farmacia territoriale come presidio sanitario di prossimità e punto di riferimento per la prevenzione, la gestione delle patologie croniche e l’integrazione con il Servizio sanitario nazionale. Il programma si concluderà l’8 novembre prossimo con una giornata dedicata agli screening, ai sistemi diagnostici e ai loro aspetti pratico-operativi.

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