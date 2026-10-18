Trapani – Castrum Favara 1-0. Una sconfitta amara, quella subita dalla Castrum Favara sul difficile campo dello stadio “Mokarta”. I favaresi escono battuti per 1-0 dal confronto con il Trapani, puniti oltremodo da un episodio nella ripresa proprio mentre la squadra stava esprimendo il suo miglior calcio. Il primo tempo si sviluppa sui binari dell’equilibrio, ma regala forti emozioni e ben quattro nitide occasioni da gol, equamente divise tra le due formazioni. I padroni di casa si rendono pericolosi in due circostanze ravvicinate: prima è un superbo Di Silvestro a salvare i suoi deviando in calcio d’angolo una conclusione insidiosa, poi è la dea bendata ad assistere la Castrum Favara quando un tiro dei granata si stampa dritto sul palo.

La risposta degli ospiti, tuttavia, non si fa attendere e i rimpianti più grandi si concentrano proprio negli ultimi sedici metri. La Castrum Favara va a un passo dal vantaggio prima con Tripoli, che a pochissimi metri dalla linea di porta non riesce a imprimere la forza necessaria al pallone favorendo la parata del portiere, e successivamente con Sciortino, la cui violenta conclusione da fuori area impegna severamente l’estremo difensore trapanese.

Nella ripresa il copione sembra girare a favore degli uomini di Favara, capaci di prendere in mano il pallino del gioco. Ma nel calcio, si sa, la beffa è sempre dietro l’angolo. Al 66′, nel miglior momento degli ospiti, arriva la doccia fredda: una palla persa in fase di impostazione innesca il micidiale contropiede del Trapani, finalizzato da Jallow per l’1-0 definitivo. Il forcing finale della Castrum Favara non basta a scalfire il muro granata. Resta la prestazione solida e coraggiosa, ma anche la consapevolezza di aver regalato un gol ingenuo che è costato tre punti pesanti.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 8° giornata: Avola – Sambiase 1-1; Modica – Athletic Club Palermo sospesa; Nissa – Reggina 1-2; Nuova Igea Virtus – Ragusa 3-1; Trapani – Castrum Favara 1-0 (Rete di Jallow); Vibonese – Gela 1-1; Vigor Lamezia – Enna 3-0; Milazzo – Digiesse PraiaTortora 3-1; Licata – Siracusa 2-1 (Reti di Corallo e Minacori per la squadra licatese, di Guida su rigore il gol degli ospiti).

Classifica serie D – girone I: Reggina 19, Sambiase e Licata 17, Avola 16, Vibonese 15, Nuova Igea Virtus 14, Milazzo 13, Digiesse PraiaTortora 12, Nissa 9, Athletic Club Palermo e Vigor Lamezia 8, Siracusa Calcio 1924 (-7), Castrum Favara e Modica 7, Gela (-1) 6, Trapani 1905 (-5) 4, Ragusa 3, Enna 1.

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