Farfalle con crema di robiola, fichi e bacon

𝗙𝗔π—₯π—™π—”π—Ÿπ—Ÿπ—˜ 𝗖𝗒𝗑 𝗖π—₯π—˜π— π—” π——π—œ π—₯π—’π—•π—œπ—’π—Ÿπ—” π—˜ π—™π—œπ—–π—›π—œ 𝗖𝗔π—₯π—”π— π—˜π—Ÿπ—Ÿπ—”π—§π—œ π—”π—Ÿ 𝗕𝗔𝗖𝗒𝗑

È davvero il momento migliore per gustare questo piatto semplice ma originale in cui risaltano tutti i profumi di fine estate

Per 4 persone

350 gr di pasta tipo farfalle integrali

8 fichi

16 fette di bacon

200 gr di robiola

Miele

Rosmarino

Sale q.b.

Pepe q.b.

Pulire i fichi con un panno umido per eliminare le impuritΓ e tagliare ogni frutto in quattro spicchi. Avvolgere ogni spicchio in metΓ di una fetta di bacon e disporre il tutto su una teglia con carta forno. Spennellare con il miele, condire con qualche rametto di rosmarino e infornare per 15/20 minuti a 200Β°.

Intanto cuocere la pasta in acqua salata. Condirla con la robiola e acqua di cottura quanto basta per renderla cremosa. Impiattare servendo con i fichi caramellati e una spolverata di pepe.

Note:La robiola Γ¨ un formaggio italiano a pasta molle, solitamente a breve stagionatura, prodotto in diverse aree dell’Italia settentrionale fra cui Langhe, Bresciano e Valsassina: puΓ² essere a base di latte vaccino, caprino, pecorino e misto.